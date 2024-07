Najzabawniejsze w tym jest to, że Unia ma luźniejsze prawo i gdyby dostosować naszą uobia do unijnego prawa to moglibyśmy sobie kupić taką normalną współczesną strzelbę na identycznych zasadach jakie obowiązują mocne wiatrówki xD

No ale wiadomo, że w kraju z kartonu gdzie komendant rozwala komisariat przemyconym granatnikiem i nie ponosi konsekwencji, to zwykły obywatel ma mieć ograniczony dostęp do zabawy w głośne dziurawienie papieru.