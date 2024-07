Jak Izrael wymordowuje naród palestyński to nie ma problemu w mediach milczą i to nie jest ludobostwo, jeszcze ci sami krzyczą o tym jak byli mordowani w obozach zagłady. Jak ruskie zaatakowali Ukrainy to larum na cały świat. Cały świat zrzuca się z obroną Ukrainy. Porąbane a zarazem chore