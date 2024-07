Polacy mordowali żydów. Szczególe Ci Polacy z gwiazdą Dawida na ramieniu mordowali żydów.

To straszne, że to jest taka wiedza taboo, a nazwisk można wymieniać i wymieniać, a do tego tysiące kolaborantów Gestapo i SS w gettach w całej Polsce, bandyterce nazywającej się partyzantami (np. Blajchman czy ludzie pod banderą Bielskiego)... szkoda strzępić ryja...