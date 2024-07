Nikt mi tak nie obrzydził Ukraińców jak oni sami to robią. Od początku byłem za nimi i dalej jestem za tym żeby wygrali wojnę ale to jak zachowuje się ukraińska klasa średnia w Krakowie to jakaś patologia jest. Zaczęło się od tego że jeden prawie mnie zabił lecąc koło 130km/h ul. Nowochucką w nowym WV Touaregu. Z daleka widać że jak masz kasę to jesteś lepszy od innych w Ukrainie.