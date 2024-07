Od tygodnia kuce i reszta tej agentury spuszcza się nad wybitną polityką Orbana. Nawet mi pisali, że to geniusz, a Tuska zjada na śniadanie. Podsumujmy Chińczycy robią już patrole na Węgrzech, Węgry pod rządami Orbana stały się najbiedniejszym krajem UE xD, do tego nikt go nie traktuje poważnie w Europie, jeszcze mu jakieś kary dowalili i lata do Putina jak do swojego alfonsa. No wybitny konserwatysta xD