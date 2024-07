Pokaż całość

1 Ja nie muszę nic udowadniać ;)2 To sprawa prokuratora3 To czy pamięta czy nie nie ma nic do rzeczy. To że publicznie powie że nie pamięta inna sprawa jak rozprawa.4 Jak jest kwit z jego autografem i jego podpisem to raczej Jarosław ma problem a niepamięcią tylko się głębiej nie wp..a. Jak by wjechał w zakonnice na przejściu to twierdzenie ze nie pamięta wiele nie