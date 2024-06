ostatnio moderacja usuwa albo zmienia na 18+ wpisy masowo bo ten nowy regulamin nie długo wchodzi to się rozkręcają i powoli cenzurują nas tutaj. Mi usuneli komentarz "gdzie problem?" w temacie z pobiciem czarnego przez czecha ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) do dzisiaj nie odpisali na odwołanie co im tam nie pasowało.