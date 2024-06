Się #!$%@? obudzili, jak to jakim warzywem jest Biden było widać przez LATA. Jako Prezydent jednej kadencji jeszcze by mógł zadziałać, bo wybrany był w kontrze do Trumpa i jechał na sentymencie do Obamy, do tego media go cały czas bardzo chroniły nie pokazując, lub bagatelizując jego "gafy". No ale dziadzio chce drugiej kadencji i w partii nie ma odważnego,zeby się postawić, to media w końcu zrobiły woltę - dosłownie na KAŻDYM Pokaż całość