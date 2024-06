Jakby ktoś nie wiedział, jak ja np. co to jest termomodernizacja - podaje definicję;)



Termomodernizacja to przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku. Pod tym pojęciem kryje się więc cały ogół prac, dzięki którym można zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie oraz zmniejszyć ilość zużywanego paliwa zasilającego domową instalację.



Dokładne cele termomodernizacji zostały ujęte w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Według tego dokumentu termomodernizacja musi nieść za sobą m.in.:



zmniejszenie Pokaż całość