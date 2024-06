LGBT to ideologia. Homoseksualiści czy biseksualiści nie, ale LGBT tak. Jest to ruch społeczno-polityczny, który jest związany bezpośrednio ze środowiskami lewicowymi. Czy konserwatywni geje / lesbijki należą do LGBT? Nie, ponieważ nie popierają Lewicy, nie popierają narracji aktywistów.



Aktywiści specjalnie próbują to rozmyć, ponieważ "społeczność" się jednak lepiej kojarzy niż "ideologia" czy "światopogląd". Łatwiej wtedy jest zdobywać "przyjaciół".



A Ziemkiewicz to dzban.