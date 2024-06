Strategia Finlandii jest bardzo mądrą i w zasadzie sprowadza się do jednego, zrobić z siebie taki trudny do ataku kraj, żeby Rosja poszła na inne kraje, łatwiejsze do ew. zaatakowania. Ich celem nie jest wgniecenie Rosji w ziemię, ponieważ do tego potrzebne byłoby całkowite zaangażowane USA, więc najlepszą opcją według nich jest zabezpieczenie siebie na tyle, żeby łatwiej Rosji było atakować Litwę, Polskę czy Mołdawię.



Mądry to naród Finowie. Brakuje takiego myślenia