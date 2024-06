W ostatnich tygodniach słyszymy coraz więcej doniesień o odsyłaniu imigrantów z Niemiec do Polski, w tym wjazdu do Polski radiowozów niemieckiej policji z imigrantami. O co chodzi w tym zamieszaniu? Dlaczego Polska przyjmuje zawracanych imigrantów? Jaka jest podstawa prawna tych działań?