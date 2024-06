Najbardziej mnie śmieszy ten kwik z góry Ubera, że biedni obcokrajowcy stracą możliwość podjęcia pierwszej pracy. xD Przyjeżdża tu taki mokebe czy inny sasza i pierwsze co to wbija dupę za kółko, a potem molestuje pijane polki. I nawet nikt nie go nie sprawdza. Przecież to jest absurd. Jak chcą pierwszą pracę, to #!$%@?ć na pole zbierać truskawki, a nie wozić ludzi.