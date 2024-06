Ten "brutalny atak" to popchnięcie i obrażenie słowne.

Tych 20 "ze skrajnej prawicy" to 8 nastolatków.

Incydent należy oczywiście potępić, szkoda tylko, że gdy 20 inżynierów grupowo zgwałci białe dziecko, to te same media nabierają nagle wody w usta. Może to właśnie jest sednem problemu, młodzi niemcy pozostawieni sami sobie, którym dodatkowo zabrania się wyrażać emocje nawet poprzez muzykę, czują się coraz bardziej zdesperowani. Chciałabym tylko, żeby swoją nienawiść skierowali na prawdziwych Pokaż całość