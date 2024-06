Pracują w jednostce jako cywil u nas, widziałem jak tacy od porucznika traktowali jak gówno ludzi z niższą rangą. I to nie przypadki ale standard raczej. Więc ciężko wtedy o morale - jak tam pomiatają raczej tymi na dole. Wtedy to było przecież 5 lat temu sądziłem że to zabawa w wojski a wojsko to fikcja jako taka.