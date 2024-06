wyobraźmy sobie moment gdy usa za pomocą ukrainy rozpyka rosjan do końca, zmuszając ich do wycofania się z zajmowanych pól przez ich hi tech sprzęt. koniec końców granice wracają do ukrainy, bunkrują się na maxa i jest spokój.

Wyobrażacie sobie tą sromotną porażkę ruskich kacapów na arenie światowej? byłoby to totalne pośmiewisko. Kto wie czy nie o to chodzi w tym wszystkim, powolne zgnojenie ruskich.