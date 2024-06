Lokalny dowcipniś przewidział minę Rysia 3 tygodnie przed wyborami.

Gardzę tym człowiekiem maksymalnie do bólu, bo to jest taka wersja Prezesa Kozłowskiego z Kiepskich tylko w prawdziwym życiu.

Polecam poczytać jego historię i wałki jakie robił choćby na kilometrówkach, poza tym to śmierdzący leń, jeszcze synka próbował wdrożyć do polityki.