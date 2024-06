Ich obecność tam dla Polski kompletnie nic nie znaczy, wybraliście po prostu ludzi którzy dostaną większą pensję i nic więcej.

Głos decydujący w UE to oczywiście nie posłowie a bardziej liderzy grup do których należą a najbardziej to takie gremia jak rada europejska, rada unii europejskiej czy komisja europejska gdzie ludzie narzucający prawo w całej unii nie są nawet wybierani w żadnych wyborach.