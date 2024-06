Czyli można to przełożyć na wykop i powiedzieć że 30% użytkowników to konfiarze, + trochę pisowców to można zaokrąglić że 50%. Zabawne, biorąc pod uwagę jak neuropki i fani koalicji pieklą się na swoich hermetycznych tagach na mirko że główna przejęta przez boty, bo to przecież niemożliwe aby prawaki miały duży wkład w główną skoro oni na swoim tagu dla swoich jebią pis i konfe a dziwnym trafem na ogólnej głównej trend Pokaż całość