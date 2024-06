Francuzi się pokapowali co knuli niemcy z kacapami, a może ich USA uświadomiło. Nordstreamy, odejście od atomu, szantaż Europy Środkowej to był przepis na potęgę niemiec bez wojny i całkowitą dominację w Europie. A najstraszniejsze jest to, że tylko dzięki niekompetencji ruskiej armi i odwadze Ukrainy się to nie udało. Choć i tak życzliwi kontrolnie wysadzili rurki. Thank you, USA