Wygrał, bo sąd nie podciągnął to pod kampanię wyborczą. Do tego, sąd uznał, że onet mógł tak napisać, bo prokuratura toczy śledztwo i nie będzie się rozwodził, jak sprawa się potoczy.



W skrócie, sąd stwierdził, że prokuratura oskarża, to prasa może pisać, że ten ktoś jest winny i nikogo ma to nie obchodzić, jaki ostatecznie będzie wyrok.



W oderwaniu od tego, kogo to dotyczy, ale to absurd, zwłaszcza jak się okazało, mają Pokaż całość