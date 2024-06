Jak to naukowcy śmieli brać pieniądze za swoją pracę?! Wiadomo, że jak ktoś poświęca pół życia na badania nad nową szczepionką czy lekiem to powinien za darmo dzielić się swoją wiedzą z innymi lekarzami i firmami farmaceutycznymi, a najlepiej to wrzucić wyniki badań do internetu żeby każdy mógł sobie pobrać i samemu robić leki w domu.