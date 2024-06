Zdenerwował się bo się pomylił i nie wsiadł do samolotu na Ukrainę, gdzie chciał sowieckie migi strącać widłami. Chałwa w Ukrainie!



"Czapajew postanowił pomóc walczącemu Wietnamowi. W tym celu kazał Pietce zdobyć samolot. Niestety przyszło zadowolić się silnikiem. Umocowali silnik do płotu i wystartowali. Nagle pojawiły się ,,Fantomy". Pierwszy, drugi, trzeci...

- Towarzyszu dowódco! - krzyczy Pietka. - Rąbnijcie go szabelką! Ileż razy mogę furtkę otwierać..."