Ja pamiętam jak za nastolatka jeden z ochroniarzy pewnej dyskoteki tak zaczął łomot pewnemu kolesiowi spuszczać tylko za to, że coś mu odpyskował, gdy ten nie zechciał go wpuścić do lokalu. Dźwięk łamanych kości żuchwy i innych do dziś pamiętam mimo, że to już z 25 lat temu było.