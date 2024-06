Pokaż całość

To jest tzw. paradoks kacapa. Wszędzie głoszą że ich zgniły obesrany chlew to potęga, wielki kraj z którym każdy ma się liczyć i się go bać. Ale jednocześnie gdy tylko mogą, to natychmiast uciekają na zgniły Zachód, dzieci wysyłają do zachodnich szkół, osiedlają się tam - kupują domy, zagraniczne samochody etc., etc. Po czym dalej głoszą tam swoje debilne poglądy i próbują tam zaprowadzić swój obesrany kacapski mir - ten