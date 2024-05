A co z badaniami czy produkty nie zawierają zabronionych w UE środków ochrony roślin? Przecież wycofywali je w UE aby uratować nasze życie bo są rakotwórcze. Czy jak europejskie agroholdingi produkują za granicą i przywożą do UE to już nie ma zagrożenia rakiem, a rakotwórcze jest tylko stosowanie przez "małych" rolników w UE?