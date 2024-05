Izrael sam doprowadził do stworzenia UNRWA. Gdyby nie wypędzili miliona ludzi i nie ukradli im domów organizacja by nie powstała - nie byłoby palestyńskich uchodźców.



Izraelowi nie podoba się że istnieje ta organizacja, ponieważ każdy kto będzie dociekał czym jest i jak powstała dowie się prawdy o tym jak powstał Izrael bo definicji ani historii powstania UNRWA nie da się ocenzurować dopóki istnieje.



