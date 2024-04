Czy współczesny człowiek potrafi udowodnić, że jest Żydem? Że należy do biblijnego narodu żydowskiego? NIE! 🇮🇱



Żaden współczesny człowiek nie potrafi udowodnić, że jest Żydem. Przed 70 rokiem naszej ery każdy Izraelita potrafił udowodnić swoje pochodzenie w lini prostej aż do Adama. Na przykład Jezus miał bardzo mocne papiery potwierdzające pochodzenie jego matki Marii oraz przybranego ojca Józefa z królewskiej dynastii Dawida i z pokolenia Judy, co spełniało proroctwa spisane setki lat Pokaż całość