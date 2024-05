Spokojnie, naukowcy zgodnie twierdzΔ , ΕΌe:

1. WciΔ ΕΌ ΕΌyjemy pod koniec epoki lodowcowej, wiΔ™c to, ΕΌe lodowce siΔ™ topiΔ to normalna kolej rzeczy.

2. Niszczymy przyrodΔ™, wiΔ™c to, ΕΌe lodowce siΔ™ topiΔ to nasza wina i zapowiedΕΊ koΕ„ca cywilizacji.

3. Powinno się zmienić tytuł artykułu na "To już koniec! Wenezuela podzieli los Polski!"