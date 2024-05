Ale co to za clickbait? Co ma wspólnego zakorkowane miasto z nagraniem jakiejś reklamy RedBulla z ich bolidem, przez co zamknięciem ulicy? Nie bardzo widzę korelację, przecież gdziekolwiek takiego eventu RedBull by nie organizował, to przecież wszędzie zamknęliby w ten sposób ulicę. I już nie raz takie eventy ogranizowali na całym świecie.