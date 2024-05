... Ale to wy to w ogóle uważajcie bo bardzo trudno rozpoznać jednego skośnookiego od drugiego skośnookiego i żeby wam tych nielotów przypadkiem nie wyłączyli jak przyjdzie co do czego jednym przyciskiem z drugiego końca świata:)

... Bo to przecież takie niezbyt patriotyczne kupować coś od kogoś innego niż Amerykanie:):):)

... A w ogóle to nie zapomnijcie wyposażyć tych waszych pilotów co pojadą na drugie koniec świata w najtańsze zupki chińskie żeby Pokaż całość