Że co? Że Tomek Lis całował cudze baby? Że ten pieszczoch Donalda Tuska i jego zaplecza politycznego, ten ulubieniec mas i pupil duetu Żakowski&Michnik kogoś mobbingował? Molestował? To nie może być prawdą! To spisek Kaczyńskiego i pisowców! Tak! To na pewno jest spisek! Każdy, kto zna Tomka wie, że to chodzące, mówiące po polsku, nienagannie uczesane, przystojne, nowoczesne i co najważniejsze: europejskie Czyste Sumienie