Witam!

Jestem JuTek, samodzielny twórca małych gier i dzisiaj właśnie wydałem swoją drugą grę na Steam, Tiny Breakers Camp.

Pomyślałem, że zrobię na Wykopie małe #rozdajo, bo mam trochę darmowych kluczy do obydwu moich tytułów (TBC i Nebula).

I przy okazji może trochę pomoże mi to w promocji tych gierek. Nad tym projektem pracuję samodzielnie już prawie 10 miesięcy, używam do tego silnika Unity, do rysowania aseprite i kilka innych narzędzi. Jestem samoukiem w tej dziedzinie ale jeśli macie jakieś pytania to chętnie odpowiem.



Mam około 60 kluczy do rozdania (30 do TBC i 30 do Nebula) i dorzucę jeszcze kilka jeżeli z waszą pomocą post powędruje na główną stronę. Losowanie odbędzie za dwa dni, poinformuje o tym w komentarzach.