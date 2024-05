Co więcej, używam tego konta do płacenia za jedzenie i miesięczne wpływy na to konto wynoszą ~1500zł, a potraktowano mnie jak jakiegoś przestępcę. Reklamacja została złożona ale uwaga - bank daje sobie 30 dni na odpowiedź. Czyli przez 30 dni masz zablokowane konto w każdy możliwy sposób i Twoje środki są dla Ciebie niedostępne. Nie kupisz sobie jedzenia i podstawowym produktów spożywczych, bo bank miał kaprys, którego nie potrafi nawet wyjaśnić i zablokował Ci konto. Prośba o przelanie środków na inne konto również została odrzucona, a chodzi o - uwaga - zawrotną sumę 2650,00 zł. Przecież to jest skandal i groteska.

Albo za pierwsze użycie BLIK też blokada, tutaj to nawet infolinia nie pomogła tylko tak samo do oddziału kazali jechać i wyjaśniać do czego tego BLIK się używa, co to za płatność itd Tutaj tak samo traktują klienta jak idiotę."

"Przeklinam dzień, w którym założyłam konto w ING. Pomijając milion innych utrudnień, które serwowali mi dotychczas bardzo często, tym razem doprowadzili mnie na skraj załamania, mam tylko nadzieję, że jeśli doprowadzicie skutecznie do tragedii to ktoś w tym "banku" za to odpowie!! Kilka przykładów: tankujecie w środku nocy samochód, nauczeni przygodami upewniacie sie, że na koncie macie środki by zapłacić. Przy płatności jednak transakcja jest odrzucana, raz drugi trzeci. Przelewacie więc na szybko, już w sporym stresie, pieniądze do swojego drugiego banku. Przelew zatwierdzony okazuje się przelewem widmo- po prostu jakby NIGDY nie był wykonany.. Naciągając cudem zaufanie pracownika stacji lecisz do bankomatu- transakcja odrzucona. Logujesz się do banku kolejny raz- nic się nie zmienia, saldo ok ale brak jakikolwiek ruchów. Dzwonienie na infolinię, po kilkunastu minutach oczekiwania czujesz się już całkiem bezsilnie. Nadal absolutnie żadnego komunikatu ze strony"banku"... Cały weekend czat nie działa, więc dzwonisz płacąc kupę kasy za niezrealizowane połączenia. W weekend musisz wytłumaczyć rodzinie, by zbyt dużo nikt nie jadł bo nie możesz zrobić żadnych zakupów. nadchodzi jednak oczekiwany dzień roboczy i udaje się porozmawiać z konsultantem na czacie- rozwiązanie sprawy? Odpowiedz, że konto zostało zablokowane. Dlaczego?? Tego niestety nie jest w stanie dla ciebie sprawdzić ale chętnie napisze zgłoszenie. Bank ma ci odpowiedzieć w przeciągu MIESIĄCA!!! Do tego czasu (conajmniej) zarówno bieżące saldo jak i wszystkie wpływy są ZABLOKOWANE!!! Zero jakiegokolwiek komunikatu z "banku"!!! Może ktoś z ING ma jakąś wskazówkę, jak wytłumaczyć dzieciakom że na obiad poczekają (conajmniej) miesiąc??? Czy to jest standardowe traktowanie klientów??? Mam nadzieję na jakiekolwiek wyjaśnienia a później dołożę wszelkich starań by nie mieć już z nimi już nic wspólnego. I zawzięcie będę przestrzegać przed nimi tyle osób ile tylko zdołam."