Kilka dni temu znowu kupiłem schab i było podobnie. Tym razem postanowiłem wyciąć właściwy kawałek schabu. Nieźle się zdziwiłem jak okazało się, że właściwego mięsa jest ok 30%. Rozumiem że kupując mięso mogą być fragmenty lub złe wycięcia z sąsiadujących części wieprzka. No ale jak kupowane mięso stanowi mniejszość produktu to chyba gruba przesada, albo nazywając rzeczy po imieniu oszustwo.