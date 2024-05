00:00 Co się popsuło?

10:01 Rozkazy wejścia-wyjścia

11:44 Prześledźmy stany CPU

15:14 Asyncrhoniczne taktowanie

21:50 To co się popsuło?

25:26 "Naprawa"

29:02 Czyli co się popsuło?

32:11 Naprawa?

35:51 To co się w końcu popsuło?

39:38 Naprawa...

40:15 Zakończenie