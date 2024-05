Pokaż całość

Świrski wszedł do polityki jako współpracownik Gilińskiego (były minister Kultury z PIS), był wiceprezesem niesławnej Polskiej Fundacji Narodowej, był też związany ze Skowrońskim i Ziemkiewiczem.Po objęciu funkcji szefa KRRiT używał swojej funkcji np. do nakładania kary pieniężnej na media za krytykę podręcznika do HiT albo celowego wstrzymywania decyzji o przedłużeniu koncesji TVN.Po prostu pisowiec pełną gębą, który nadużywał stanowiska by wspierać PIS w niszczeniu niezależnych