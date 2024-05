Tytuł w oryginale:



JAK US NISZCZY PRZYSZŁOŚĆ MŁODYCH LUDZI.



Jak Ameryka niszczy młodych mężczyzn - ciekawy TED, Bez kasy, bez dziewczyn, bez perspektyw. Młodzi Amerykanie to tykająca bomba zegarowa.



Gościu opowiada o tym, że nastąpił transfer bogactwa do ludzi starych kosztem młodzieży na przykładzie swojej córki... No ale bez tej manipulacji to znalezisko miałoby ze 4 wykopy, a znalezisko ciekawe. Może to metoda, by tu wcisnąć coś sensownego.