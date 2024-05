To pokazuje potęgę prania mózgów w mediach, kto o zdrowych zmysłach a nie z mglą mózgową głosuje na swojego oprawcę? Ten sam sadomasochizm we Wrocławiu, Wawce, Poznaniu i Gdańsku. Ewentualnie połowa ludzi czerpie jakieś korzyści z miasta. Ale nie sądzę, że to moze się dziać w Londynie, natomiast mogę uwierzyć, że 200-300k ludzi ma profity z koneksji w polskich miastach