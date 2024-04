Po co w ogóle ciągać na siłę ludzi, którzy w wojsku być nie chcą? Przecież z takiego nie będzie żadnego pożytku a tylko kłopot. Gdyby to mnie chcieli wcisnąć siłą, daliby radę wywieźć do koszar to co by zrobili gdybym usiadł na podłodze i zrobił "#!$%@?ę, nie robię"?



Zabiliby mnie? xD