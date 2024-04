Pokaż całość

Wczesne lata 90. Młody szczyl (ja) w trakcie zasuwania z sianem przy krowach rozmyśla o obejrzanym niedawno "Powrocie do przyszłości II" i ot tak z dupy pyta matkę czy to możliwe że uda się dożyć czasów gdy w normalnym użyciu będą latające samochody. Dostaje ochrzan za pitolenie głupot i polecenie skupienia się na robocie.Rok 2024. Latających samochodów nie ma, ale za to robi się wszystko żeby były melexy o