John Cleese w najlepszej formie. Jego opus magnum. Jak ktoś jeszcze nie widział to obowiązkowo obejrzeć. Tylko 12 odcinków, z jednej strony szkoda, że tak mało ale z drugiej strony to ilość pomysłów, gagów, genialnego scenopisarstwa w pełni to rekompensuje. Takiego złota jak "Oczywiście, że wy zaczęliście. A kto najechał na Polskę?" jest tutaj o wiele, wiele więcej.