no pewnie bo gospodarka leśna to bajeczka z książek dla dzieci, i co będą zostawiać lasy blisko ludzi żeby im ładniej wyglądało, a jak przyjdzie wichura i drzewo spadnie na kogoś, samochód czy dom to ci co byli przeciw wycince polecą z mordą jako pierwsi czemu stare drzewa nie wycięte i walą się same