To że przemycił nielegalnie granatniki przez granicę to jedno. Ale to że zabrał je do gabinetu w centrum Warszawy i jeszcze przy nich majstrował świadczy o jego debiliźmie. Jako generał policji pewnie miał znajomości w wojsku, zadzwoniłby do jakiegoś ważniaka i powiedział: "Słuchaj Mieciu mam take zabaweczke i chciałem się pobawić, weź mi załatw wejściówkę na poligon to se postrzelamy" to w sumie nie byłoby afery.