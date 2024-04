Rocznie wywalamy jakieś 70 mld zł na dokładanie dzieciom, w tym też tym dzieciom, które śpią na kasie, jednocześnie nie zapewniając pomocy faktycznie potrzebującym. Wiem, że to głupie porównanie, ale gdyby przyjąć bardzo pesymistycznie, że tylko 10% dzieci w Polsce tych 800 PLN nie potrzebuje, można by kupić za te pieniądze 200 tys takich wózków.

Niektórym sumienie nie pozwoli przyznać, ale finalnie to MY decydujemy, na co wydawane są nasze pieniądze.