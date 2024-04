No i prawidłowo. Tak długo jak na Kanale Zero będzie pluralizm tak długo życzę im powodzenia. Kiedy staną się tym, czym jest dzisiejsza telewizja, wtedy ludzie przestaną to oglądać. Stanowski chyba zna się na biznesie i wie, że to zabiłoby jego kanał, więc raczej szybko się to nie wydarzy.