No i co, lud nie lubi solidarności. Lud pamięta pikniki z władzą. Troszkę sobie napluli na ryj.

Czy w tym kraju nie ma komu już zorganizować i poprowadzić protestów? A po drugie, czy mogą się one odbywać pod domami,blokami oszołomów politycznych? By normalni ludzie mogli jechać do pracy lub wracać z pracy.