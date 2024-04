From 1999-2021, nearly 645,000 people died from an overdose involving any opioid, including prescription and illicit opioids.

Pokaż całość

Wśród 20 firm z najwyższymi ugodami sądowymi:- Pfizer zajmuje 2 miejsce - $2.3 miliardy zasądzone- Johnson and Johnson zajmuje 3 miejsce - $2.2 miliardy zasądzone- AstraZeneca zajmuje 13 miejsce - $520 milionów zasądzoneŹródło: Wikipedia - List of largest pharmaceutical settlements Źródło: CDC - Understanding the Opioid Overdose Epidemic Ktoś musiał przespać