Mój Laptop Microsoft Surface Studio przestał ładować się na oryginalnej ładowarce, ale za to na ładowarce na USB-C można było ładować, ale o wiele wolniej bo oryginalna ładowarka ma aż 127W mocy. Urządzenie jest cały czas na gwarancji, jeszcze 2,5 roku więc, zgłosiłem problem na stronie Producenta i wysłałem je na gwarancję po otrzymaniu etykiety do serwisu Ivy Technology ( Bydgoszcz ) i problem opisałem. Ze swojej strony przesyłkę zabezpieczyłem folią bąbelkową oraz nakleiłem naklejki " Uwaga Szkło ". Po paru dniach dostaje Surface Laptop Studio z gwarancji i widzę, że serwis nie naprawił mi mojego Surface Studio podając powód " uszkodzenie spowodowane narażeniem na działanie płynów ", z mojej strony zwracam się do serwisu Ivy Technology z Bydgoszczy na jakiej podstawie odmówiono naprawy, dlaczego paczka nie była zabezpieczona folią, brak naklejki " Uwaga Szkło" oraz całkowicie zrobiony mi format dysku i gdzie jest ten płyn, nie uzyskałem odpowiedzi na to pytanie, poprostu wręcz mnie zbyto. Sprawę biorę w swoje ręce i czytając reddit, udaje mi się naprawić bez ingerencji w laptopa i jego rozkręcania. W dniu dzisiejszym 10 Kwietnia dzwoniąc na infolinię dowiaduje się, że nie mam już gwarancji na laptopa bo jest zalany i nie mogę utworzyć zlecenia ponownie, jest to jakiś absurd, mam całą dokumentację tzn. zdjęcia przed wysyłką, zdjęcia po odbiorze laptopa od kuriera z serwisu oraz film jak widać numer seryjny a laptop ładuje na łączu magnetycznym na oryginalnej ładowarce od Microsoft 127W.