Czekam aż w PL to wprowadzą i cyk emerytura 5 lat wcześniej hehe

Ja to bym chciał się przekonać czy kobitki by robiły to samo tylko w drugą stronę.Przecież mężczyźni zarabiają lepiej, wykonują bardziej prestiżowe zawody i w ogóle mają lepiej tylko i wyłącznie dlatego że są mężczyznami.No nie? ;-)